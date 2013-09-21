Konya 1 attı 3 aldı!

Spor Toto Süper Lig 5. haftasında Torku Konyaspor, Gençlerbirliği'ni Erdal Kılıçarslan'ın 45. dakikada attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.



Torku Konyaspor'da Selim Ay, 72. dakikada ikinci sarı kartı görerek hakem Barış Şimşek tararından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.



Bu sonuçla Torku Konyaspor ligdeki 2. galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti. Gençlerbirliği ise son 2 haftada 5 puan kaybederek 4 punda kaldı.





MAÇTAN DAKİKALAR



Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında Torku Konyaspor evinde ağırladığı Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı son dakikada bulduğu golle 1 - 0 önde tamamladı.

Gece sabaha kadar yağan yağmur dolayısıyla kayganlaşan zeminde oynanan ilk yarı denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçti. Her iki takımın da gollük pozisyon üretmekte zorlandığı ilk devrenin sonuna doğru Gençlerbirliği kalesinde baskı kuran Torku Konyaspor aradığı golü 44. dakikada Erdal Kılıçaslan'ın ayağından buldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Torku Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

17. dakikada Torku Konyaspor ceza alanına girmek isteyen Gençlerbirliği oyuncusu Gosso ceza alanı çizgisinin dışında düşürüldü. Gençlerbirliği oyuncularının kaleyi çaprazdan gören bir noktadan kullandığı serbest vuruştan gelen topa iyi yükselen Mervan Çelik'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

24. dakikada Gençlerbirliği korner kullandığı anda topu kaybedince Torku Konyaspor kontratağına dönen pozisyonda Erdal Kılıçaslan'ın pasında Gekas topa hareketlendi, ancak Gençlerbirliği defansı son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere çeldi ve tehlikeyi önledi.

44. dakikada gelişen Torku Konyaspor atağı golle sonuçlandı. Bu dakikada gelişen Torku Konyaspor atağında Gençlerbirliği ceza alanı içinde topu önünde bulan Erdal Kılıçaslan, kaleyi karşıdan gören posizyonda düzgün ve sert bir vuruşla kaleci Ramazan Köse'yi mağlup etti: 1-0.

İlk yarının sonunda kalan kısa sürede başka gol olmayınca karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Torku Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.



