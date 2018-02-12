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12.02.2018 - 16:04 | | KONYA,(DHA)

Konya, Beşiktaş hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Konya, Beşiktaş hazırlıklarına başladı
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Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Atiker Konyasspor 22'nci haftanın açılış maçında konuk edeceği Beşiktaş'ı maçının hazırlıklarına ara vermeden başiadı.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde gerçekleşen antrenmanda, dün oynanan maçta ilk 11’de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaparken, sakatlıkları bulunan oyuncular da tedavi oldu.

Diğer futbolcular da sahada, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı top kontrolü ve pas çalışmasıyla sonlandırdı.

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