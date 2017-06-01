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01.06.2017 - 02:30 |

‘Konya bunu hak etti’

İmza attığından bu yana gelinen noktayı hayal bile edemediğini belirten Aykut Kocaman, “Esas başarı kulübündür. İnanın kulüp ve şehir bu başarıyı hak etti” dedi.

‘Konya bunu hak etti’
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Ziraat Türkiye Kupası’nı Atiker Konyaspor’un müzesine götürülmesini sağlayan Teknik Direktör Aykut Kocaman, takımın bu sezonki durumunu değerlendirirken, çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendilerinden çok daha iyi bir takımı yenerek kupayı aldıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Sezon başında ana hedefimiz 52. maçı oynamaktı. Bu da kupa finaliydi. Ligdeki puan hedefimizde sapmalara neden oldu. Kura çekildikten sonra Sivasspor ile eşleştik. Açıkcası bize o andan itibaren final yolu açılmıştı. Biz de oraya doğru gittik. Finali çok istiyorduk. Müthiş bir irade koyduk. 120 dakika baskılı oynamak o kadar kolay değil çünkü. İrade koymazsanız başka türlü başarılı olamazsınız” diye konuştu.

Konyaspor’a geldiğinde bu tabloyu hayal bile etmediğini sözlerine ekleyen Kocaman, “Çünkü bir alt yapı yoktu. 2.5 senede bu ligin en fazla puan toplayan beş takımından biri olduk. Avrupa’da mücadele ettik. Her şey hızlı gitti. Konyaspor’da yaptıklarımdan dolayı kendimi rahat ve huzurlu hissediyorum. Ama buradaki esas başarı kulübündür. Bütün personeline söz verdiği şeyleri eksiksiz yerine getiren bir yönetim mevcut. Bu başarılı kulüp ekonomisi başarının da anahtarı oluyor. İnanın bu kulüp ve şehir bu başarıyı hak etti” dedi.

Servet kazandılar
Bu sezon 55. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası’nda kulüplere toplam 17 milyon 162 bin 926 dolar para ödülü dağıtıldı. Şampiyonluğa ulaşan Atiker Konyaspor, 3 milyon 325 bin doları kasasına koydu. Yeşil-beyazlıların finaldeki rakibi Medipol Başakşehir 1 milyon 942 bin dolar, yarı finalde elenen Fenerbahçe ise 1 milyon 238 bin dolar ödül aldı. Kupaya son 16 turunda veda eden Süper Lig şampiyonu Beşiktaş 428 bin dolar, organizasyona aynı aşamada havlu atan Galatasaray ise 388 bin dolar gelir elde etti. Organizasyona gruplarda veda eden Trabzonspor da 268 bin dolar ödül alabildi.

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