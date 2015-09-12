Konya ile Osmanlı 6 sezon sonra ilk kez...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yeşil-beyazlı ekip, yarın Osmanlı Stadı'nda Osmanlıspor ile karşılaşacak. Saat 20.15'te başlayacak olan müsabakayı Çağatay Şahan yönetecek. Şahan'ın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Serkan Gençerler yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Çiftsüren olacak.

11. RANDEVU

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 11. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 10 karşılaşmada Torku Konyaspor 2 galibiyet elde ederken, Osmanlıspor ise 4 karşılaşmada 3 puana uzandı. 4 mücadelede ise taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

6 SEZON SONRA KARŞILAŞACAKLAR

Torku Konyaspor, Osmanlıspor ile son olarak 2008-2009 sezonunda karşı karşıya gelmiş, Ankara'daki maçı 3-0 kaybeden yeşil-beyazlılar sahasındaki karşılaşmadan aynı skorla galip ayrılmıştı.