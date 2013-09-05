Konya, N'douassel'in sözleşmesini feshedecek

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, Fenerbahçe maçı öncesi ülkesine gidip henüz dönmeyen Ezechiel N'Douassel'in sözleşmesinin feshedileceğini söyledi.

Öten, kulüp binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarının devam ettiğini, adeta zamanla yarıştıklarını belirtti.

Araya milli maçların girmesiyle oyunculara ulaşmakta zorluk çektiklerini anlatan Öten, "Bazı futbolculara ülkelerindeki büyükelçilikler vasıtasıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Transferde son 1 güne girdik. Romanya'nın FC Astra Giurgiu takımında oynayan kanat oyuncusu Zambiyalı Fwayo Tembo'yu kadromuza katmak için çalışıyoruz. Transferin son saatine kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Öten, Tembo dışında görüşülen yerli isimlerin de olduğunu, ancak Galatasaray'dan Yekta Kurtuluş'un gündemlerinde olmadığını dile gertirdi. Gazetecilerin, "Henüz ülkesi Çad'dan dönmeyen N'douassel takıma katılacak mı?" sorusuna Öten, şöyle cevap verdi:

"Biliyorsunuz, N'douassel bebeğini kaybetti. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Üzüntü verici bir durum, ancak bu oyuncuyla ilgili yasal işlem başlattık. TFF'ye de bilgi verdik. Muhtemelen sözleşmesi feshedilecek. Acısı büyük, ancak uyması gereken bir sözleşme var."