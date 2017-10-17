Konya, Salzburg'u bekliyor

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 19 Ekim Perşembe günü sahasında Avusturya temsilcisi Salzburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, salonda yaptıkları kuvvet çalışmasıyla başladı.



Daha sonra sahaya çıkan oyuncular, istasyon koşuları ve pas organizasyonlarının ardından hücum ve savunmaya yönelik taktiksel çalışmalar yaptı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.



Atiker Konyaspor, yarın akşam yapacağı idmanla Salzburg maçının hazırlıklarını tamamlayacak.



Öte yandan, Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın Salzburg maçına davet edildiği belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi: "Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde Salzburg ile oynayacağımız 3. hafta karşılaşmasının onur konukları, Avrupa'da destan yazan Ampute Milli Futbol Takımımız olacak. Daha önce Zonguldaklı madencilerimizi Vitoria Guimaraes maçında konuk eden kulübümüz, şimdi de gurur kaynağımız Ampute Milli Futbol Takımımızı Büyükşehir Belediye Stadı'nda ağırlayacak."