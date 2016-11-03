Konya’ya 3 puan lazım

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda son sırada yer alan Atiker Konyaspor bugün Portekiz deplasmanında Braga’ya konuk olacak.

Rumen hakem Alexandru Tudor’un düdük çalacağı müsabaka saat 23.05’te başlayacak. Yeşil-beyazlı temsilcimize bu zorlu randevuda gruptaki şansını güçlü biçimde sürdürmesi için galibiyet gerekiyor. Braga ile evinde 1-1 berabere kalan Konyaspor bugün kazanırsa umudunu son iki maça taşıyacak. Puan kaybı halinde yeşil-beyazlı ekibin işi mucizelere kalacak.