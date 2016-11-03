Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Konya’ya 3 puan lazım
03.11.2016 - 02:30 |

Konya’ya 3 puan lazım

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda son sırada yer alan Atiker Konyaspor bugün Portekiz deplasmanında Braga’ya konuk olacak.

Konya’ya 3 puan lazım
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda son sırada yer alan Atiker Konyaspor bugün Portekiz deplasmanında Braga’ya konuk olacak.

Rumen hakem Alexandru Tudor’un düdük çalacağı müsabaka saat 23.05’te başlayacak. Yeşil-beyazlı temsilcimize bu zorlu randevuda gruptaki şansını güçlü biçimde sürdürmesi için galibiyet gerekiyor. Braga ile evinde 1-1 berabere kalan Konyaspor bugün kazanırsa umudunu son iki maça taşıyacak. Puan kaybı halinde yeşil-beyazlı ekibin işi mucizelere kalacak.

Konya’ya 3 puan lazım

Konya’ya 3 puan lazım

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber