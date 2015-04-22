Konya'da Akhisar hazırlıkları sürüyor!

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra sahada gruplara ayrılan futbolcular, pas çalışması yaptı.

İdman, çift kale maç ile sona erdi. Çalışmaya sakatlığı süren Marica katılmadı.

Bir dönem Fenerbahçe ve Torku Konyaspor'da top koşturan eski futbolcu Cem Karaca, yeşil-beyazlıların antrenmanını takip etti.

Basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Karaca, Torku Konyaspor'da oynadığı iki senenin çok güzel geçtiğini söyledi.

Yeşil-beyazlılardan ayrıldıktan sonra ilk defa Konya'ya geldiğini belirten Karaca, "Aykut Kocaman'a başarı dilemek için geldim. Konya, Aykut hoca gibi birine sahip olduğu için çok şanslı. Kendisi çok değerli biri. Daha önce Fenerbahçe gibi üst düzey bir takımı çalıştırdı. Bilgi ve tecrübesi çok yüksek. Takım halinde iyi yerlere gelmelerini hatta Avrupa kupalarında oynamalarını isterim" diye konuştu.