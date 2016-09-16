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HaberlerKonyaspor Haberleri Konya'da büyük skandal!
16.09.2016 - 07:13 |

Konya'da büyük skandal!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Shakhtar Donetsk'i ağırlayan Atiker Konyaspor'da maç öncesi büyük bir skandal yaşandı.

Konya'da büyük skandal!
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Atiker Konyaspor ile Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında skandal yaşandı.

İlk kez Avrupa Ligi'nde mücadele eden Konyaspor'da maçın başlamasından önce düzenlenen seremonide yaşanan büyük skandal ekranlara yansıdı.

Yeşil-beyazlılar'ın Avrupa Ligi için özel olarak hazırlatılan formalarının kol kısmına UEFA Avrupa Ligi resmi logosunun ters basıldığı görüldü.

(Fanatik)

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