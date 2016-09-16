16.09.2016 - 07:13 |
Konya'da büyük skandal!
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Shakhtar Donetsk'i ağırlayan Atiker Konyaspor'da maç öncesi büyük bir skandal yaşandı.
Atiker Konyaspor ile Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında skandal yaşandı.
İlk kez Avrupa Ligi'nde mücadele eden Konyaspor'da maçın başlamasından önce düzenlenen seremonide yaşanan büyük skandal ekranlara yansıdı.
Yeşil-beyazlılar'ın Avrupa Ligi için özel olarak hazırlatılan formalarının kol kısmına UEFA Avrupa Ligi resmi logosunun ters basıldığı görüldü.
(Fanatik)