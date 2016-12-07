Konya'da Gent hazırlığı bitti

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında yarın Belçika ekibi Gent ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, daha sonra gruplara ayrılarak pas çalıştı. Antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen bölümünde ise Konya ekibinin, Gent maçının taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.



Atiker Konyaspor ile Gent, yarın 19.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.