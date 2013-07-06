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06.07.2013 - 12:24 | | KONYA (AA)

Konya'da hedef ligde kalmak

Torku Konyasporlu futbolcu İshak Çakmak, öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

Konya'da hedef ligde kalmak
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Torku Konyasporlu futbolcu İshak Çakmak, öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

Çakmak, yaptığı açıklamada, büyük bir mücadele sonrasında yükseldikleri Süper Lig'de başarılı olmaları gerektiğini belirtti. Yeni sezondaTorku Konyaspor'u ligde en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını ifade eden Çakmak, şunları kaydetti: "14. sıradan gelerek, play-off sonunda Süper Lig hedefimize ulaşıp önemli bir başarıya imza attık. Şimdi bizi daha zor bir sezon bekliyor. Bir üst lige yükselen takımlar için ilk sezon çok önemlidir. Bizim öncelikli hedefimiz tabii ki ligde kalmak. Bunu başarmak için sezon öncesi hazırlıklarını iyi geçirmeliyiz. Çalışmalarımıza başladık. Her şey yolunda... Geçtiğimiz sezon mücadele eden kadronun başarılı olmasındaki en büyük etken, birliktelik ve takım ruhunu tam anlamıyla sahaya yansıtmaktı. İnşallah bu sezonda işler istediğimiz gibi olur. Torku Konyaspor'u Süper Lig'de layıkıyla temsil ederek başarılı oluruz."

Çakmak, yapılacak transferlerle takım içerisindeki rekabetin daha da artacağını vurgulayarak, "Yeni katılan arkadaşlarımızla aramızda rekabet olacak. Hocamız kim iyiyse ona formayı verecek. Bu da takımın başarısına direkt etkili olacak. Her şey Torku Konyasporumuzun başarısı için" dedi.

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