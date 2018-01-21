Konya'da kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti!

Atiker Konyaspor - Trabzonspor maçının ilk yarısında tribünde kalp krizi geçiren Konyaspor taraftarı Şakir Aydın (58), kaldırıldığı hastaneye yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar yaptığı açıklamada, ''Maç oynanırken tribünler, karşılaşmayı yöneten hakemlere büyük tepki gösterdi. Bu sırada Şakir Aydın isimli taraftarımız kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Taraftarımıza Allahtan rahmet diliyoruz. Eski yöneticimiz Trabzonsporlular tarafından protokol tribününde yumruklu saldırıya uğradı. Bu olaya sebep olanları şiddetle kınıyoruz'' diye konuştu.