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10.11.2018 - 14:01 | | Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)

Konya'daki maça Atatürk imzası

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümü nedeniyle Konya'daki maça ev sahibi ekip ve Ankaragücü Atatürk imzasıyla çıktı.

Konya'daki maça Atatürk imzası
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Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Atiker Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Maç gününün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne denk gelmesi üzerine Atiker Konyaspor, kolunda Atatürk fotoğrafı ve imzası ile MKE Ankaragücü ise formasının göğüs kısmında Atatürk imzasıyla sahaya çıktı. Takımların bu hareketi tribünlerden büyük alkış aldı. Taraftar grupları da tribünlerde Atatürk posterleri açtı.

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