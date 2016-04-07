Konya'dan F.Bahçe maçı açıklaması!

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada dolaşan iddiaların çok çirkin olduğunu ifade etti.

İnsanların kendi düşüncelerini başkalarına empoze etmeye çalıştığını belirten Baydar, bunun hiç yakışık almayan bir durum olduğunu bildirdi.

Baydar, hedefleri doğrultusunda her maça kazanmak için çıkan bir takım olduklarını vurgulayarak, "Geçmiş haftalar bunu herkes gördü. Fenerbahçe maçında da sahaya çıkacağız, iyi bir mücadele ortaya koyacağız ve tabii ki de sonucunda kazanmak istiyoruz. Aksi bir durumda hemen 'çamur at izi kalsın' mantığıyla hareket edilmesi futbolun güzelliğine yakışmayan bir durum. Futbolumuzun daha da ilerlemesi için herkesin kendi işine bakması ve temizliğe önce kendi evinin önünden başlaması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Baydar, 27. hafta sonunda topladıkları 50 puanla, en yakın rakiplerinin 6 puan önünde üçüncü sırada bulunduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Her defasında söylediğimiz gibi Avrupa kupalarına lig üçüncüsü olarak direkt katılmak istiyoruz. Bunun için önümüzde 7 maçımız kaldı. Bu maçlardan alacağımız sonuçlarla avantajımızı sezon sonuna kadar devam ettirip, amacımıza ulaşmak istiyoruz. Ligin boyu kısaldı ve oynanacak her maçın zorluk derecesi biraz daha artıyor. Bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Sahamızda ve seyircimizin önünde oynama avantajımızı en iyi şekilde kullanıp, istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz. Bu konuda teknik heyet ve oyuncularımıza güvenimiz tam. İnşallah Cumartesi günü çalan son düdükle birlikte amacına ulaşan taraf olacağız."

"Taraftarımız Fenerbahçe maçında itici güç olacak"

Torku Konyaspor taraftarının bundan önceki maçlarda olduğu gibi Fenerbahçe müsabakasında da desteğe devam edeceğine inandıklarını dile getiren Baydar, "Rakip takımla uğraşmayan, sadece kendi takımını destekleyen taraftarlarımız daha önceki maçlarda olduğu gibi Fenerbahçe maçında da takımımız adına itici bir güç olacaktır. Hiçbir olumsuzluk yaşanmadan bu maçı da alnımızın akıyla ve güzel bir sonuçla geçeceğimize inancımız tam." ifadelerini kullandı.