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15.07.2017 - 15:20 | | DHA

Konya'dan Göztepe'ye Eren Albayrak çalımı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Göztepe, Başkan Mehmet Sepil'in "Anlaştık" açıklaması yaptığı Medipol Başakşehirli sol bek Eren Albayrak'ı Atiker Konyaspor'a kaptırdı.

Konya'dan Göztepe'ye Eren Albayrak çalımı
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Sarı kırmızılıların anlaştığı bir diğer isim olan Rajko Rotman'la birlikte Medipol Başakşehir'den bonservisini alan 26 yaşındaki futbolcunun son anda Konya'ya dümen kırdığı öğrenildi.

Tüm mevkilere alternatif arayışını sürdüren Göztepe, prensipte el sıkıştığı New Castle United'ın Fransız kanat oyuncusu Yoan Gouffran'la anlaşmak üzere. 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Championship'ten Premier Lig'e dönen Newcastle'ın sözleşme yenileme teklifini kabul etmediği öğrenildi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Gouffran'ı Newcastle'ı çalıştıran ünlü İspanyol teknik adam Rafael Benitez gibi iki kanatta birden kullanmayı hedefliyor. Gouffran, kariyerinde Caen ve Bordeaux formalarını da giydi.

Sarı kırmızılılarda Başkan Sepil, geçen hafta da görüştüğü Beşiktaş'la sözleşmesi biten golcü Ömer Şişmanoğlu'yla son kez masaya oturacak. 28 Temmuz'a kadar sürecek Avusturya kampına başlayan Göztepe, yenilenen kadrosuyla Süper Lig öncesi ilk hazırlık maçında yarın saat 17.00'de İsviçre ekibi Zürih'le karşılaşacak. Eşyalarını toplamak için İsrail'de olan yeni transferlerden Scarione, önümüzdeki günlerde dönecek.

DEFANSTA SIKINTI

Transferde Selçuk Şahin, Axel Ngando, Andre Castro, Nabil Ghilas ve Oscar Scarione gibi orta saha ve hücuma yönelik takviyeler yapan Göztepe, ligin başlamasına 1 aydan kısa süre kala defansa hiçbir futbolcu almadı. Sezon sonunda Gençer, Mehmet Erdem gibi isimlerle yollarını ayıran, Fuchs'tan da kulüp bulmasını isteyen Göztepe'nin listesindeki Eren, Sabri, Yalçın gibi isimlerle yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmadı. Emre Can'ın sakat olduğu sarı kırmızılılarda yolların ayrılması beklenen Lokman'ın 21 kişilik kamp kafilesine ismi yazılmasına rağmen takımla Avusturya'ya gitmediği ortaya çıktı. Avusturya kampında defans bölgesinde sadece sol bek Canberk, sağbek Tanju, stoperler Leo ve genç oyuncu Fethi bulunuyor.

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