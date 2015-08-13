Konya'dan taraftara "Fair-play" çağrısı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un başkanı Ahmet Şan, geçen yıl sezona damga vuran bir taraftar kitlesine sahip olduklarını belirterek, "Konya'ya ve Hazreti Mevlana şehrine yakışan budur. Bu güzellikleri inşallah diğer şehirlerimizde de görmek istiyoruz" dedi.

Şan, Toplumsal Uzlaşı ve Sosyal Kalkınma Derneği (TUSKAD) binasında gerçekleştirilen toplantıda, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da taraftar liderleriyle buluştuklarını söyledi.

Konya'ya ve Torku Konyaspor'a yakışan örnek bir davranış sergilemek istediklerini ifade eden Şan, şunları kaydetti: "İnşallah bu durum gelenek haline gelir. Geçmiş sezon bizi iyi durumda tutan tüm taraftar derneklerine teşekkür ediyorum. Küçük hadiselerin dışında geçen sezona damga vuran bir taraftar kitlesine sahibiz. Konya'ya ve Hazreti Mevlana şehrine yakışan budur. Bu güzellikleri inşallah diğer şehirlerimizde de görmek istiyoruz. İnşallah buradan yayılan sevgi, barış ve kardeşlik ruhu tüm ülkemizde görülür. Olumsuzlukları yansıtmak ve şiddete başvurmak çok kolay. Hemen bir kıvılcımla bunu yapmak basit."

Taraftar liderlerinin binlerce kişiye hitap ettiğini dile getiren Şan, "Konya'daki taraftar liderlerinden 2015-2016 sezonunda yine aynı güzellikleri sergilemesini diliyorum. Onların aracılığıyla binlerce taraftarımızın Türkiye'ye örnek olmasını istiyorum. Diğer rakip takım taraftarı, hakemler ve futbol camiası olsun en ufak olumsuzluğa gerek yok. İnşallah yeni sezon herkese hayırlı olsun" diye konuştu.

Öte yandan Şan, transfer çalışmaları noktasında birkaç oyuncuyu daha takıma katmayı istediklerini ancak teknik heyetin kadroyu yeterli gördüğüne işaret etti. TUSKAD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çivi de dernek olarak Torku Konyaspor yönetimini ve taraftar gruplarını bir araya getirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Geçen sezon Torku Konyaspor taraftarını takip ettiğini ve çok beğendiğini anlatan Çivi, taraftarın fair-play anlamında lige damgasını vurduğunu kaydetti. Torku Konyaspor taraftar liderleri ise birlik ve beraberlik içerisinde sadece Torku Konyaspor'a destek olacaklarına ve fair play çerçevesinde statta yerlerini alacaklarını bildirdi.