Konyaspor 2. etap kampına Erzurum’da başladı

Atiker Konyaspor, 2017-2018 sezonunun ikinci etap hazırlıklarına Erzurum’da başladı.



2017-2018 sezonunun ilk etap hazırlıklarını Konya’da tamamlayıp/ dün akşam Erzurum’a giden yeşil beyazlı futbolcular, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla ikinci etap çalışmalarına start verdi. Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi 1 Nolu sahada teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 3 grupta 5’e 2 oynayan yeşil beyazlı futbolcular, aerobik koşu ve idman ile antrenmanı tamamladı.



Kaleciler Serkan, Abdülaziz, Patrick Carlgren ve Enes ise kaleci antrenörü Hakan Polat gözetiminde takımdan ayrı çalıştı. Takımım ikinci etap hazırlıklarına dahil olan takım kaptanı Ali Çamdalı, Riad Bajic, Amir Hadziahmetovic ve Nejc Skubic ayrı olarak fitness salonunda çalıştı.

