Konyaspor 3 transfer daha yapacak

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Torku Konyaspor, forvet, kanat ve ön libero mevkilerine alacağı futbolcularla transferi noktalayacak.

Torku Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdüğünü anımsattı. İmza attırdıkları yabancı futbolcuların Bolu kampına katıldığını anımsatan Şan, nokta transferler yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Forvet, kanat ve ön liberoya alacakları 3 futbolcuyla transferi noktalamak istediklerini vurgulayan Ahmet Şan, şunları kaydetti: "Şunu tespit etmemiz gerekiyor. Torku Konyaspor Süper Lig takımları arasında en zor şartlarda mücadele edececek takımların başında geliyor. Bu yüzden belli bir disiplin çerçevesinde kadromuzu oluşturmamız gerekiyor. Tanınmış isimleri transfer etmemizi bekleyenler olabilir. Biz başarıya aç bir kadro oluşturma düşüncesini, bu kez gerçekleştirmek istiyoruz. Politikamız bu yönde. PTT 1. Lig'de mücadele eden futbolcularımıza 'Süper Lig'e çıkın, kendi transferinizi kendiniz yapın' demiştik. Onlar sözlerini tuttular. Biz de üzerimize düşeni yapıp kadroyu koruduk. Amacımız kendi değerlerimizi koruyup, yıldızımızı çıkarmak."

Şan, transfer komitesinin teknik ekiple elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını, bundan sonra görevin Konya kamuyou ve taraftara düştüğünü sözlerine ekledi.