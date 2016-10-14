Konyaspor 6 maçı kayıpsız atlatmayı hedefliyor

Ligde 9 puanla 8'inci sırada yer alan Konya ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Shakhtar Donetsk ve Gent maçlarından da istediği sonuçları elde edemedi. Yeşil-beyazlılar, Avrupa Ligi H Grubu'nda son sırada yer alıyor.

Milli maç arasının ardından Atiker Konyaspor'u zorlu bir fikstür bekliyor. Konya ekibi, 16 Ekim Pazar günü deplasmanda Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Yeşil-beyazlılar, daha sonra 20 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'yi ağırlayacak Atiker Konyaspor, daha sonra sırasıyla ligde Bursaspor ve Kasımpaşa, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Braga ile karşılaşacak.

Yılmaz: "Her maça kazanmak için çıkacağız"

Kulüp ikinci başkanı Fatih Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki yoğun maç trafiğinin, takımı sadece fiziki olarak değil kafa olarak da yorduğunu ifade etti.

Hedeflerinin maçlara en iyi şekilde hazırlanmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnşallah futbolcularımız bu maç trafiğine alışacak. Bu yıl belki yaşayacağımız bu tecrübe ilerleyen dönemlerde Konyaspor'a güç verecektir. Tüm maçlara kazanmak için çıkacağız. Hiçbir maç oynanmadan kazanılıp, kaybedilmiyor. Avrupa Ligi'nde ise gerçek kalitemizi göstereceğiz. Avrupa'da puanlar almak en büyük hedeflerimiz arasında."