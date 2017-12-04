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04.12.2017 - 14:21 |

Konyaspor’a Alman hakem

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden A. Konyaspor'un Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımıyla deplasmanda oynayacağı maçı, Alman Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.

Konyaspor’a Alman hakem
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden A. Konyaspor'un Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımıyla deplasmanda oynayacağı maçı, Alman Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.

Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Portekiz ekibi Guimaraes ile karşılaşacağı müsabaka D. Afonso Henriques Stadyumu'nda 7 Aralık Perşembe günü oynanacak ve saat 23.05'te başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert‘in yardımcılıklarını Holger Henschel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Guido Kleve, ilave yardımcı hakemleri ise Sascha Stegemann ve Benjamin Brand olacak.

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