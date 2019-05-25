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25.05.2019 - 21:23 |

Konyaspor - Akhisarspor: 0-0

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Konyaspor, evinde son sırada yer alan Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.

Konyaspor - Akhisarspor: 0-0
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Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Konyaspor, evinde lige veda eden Akhisarspor'u konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu skorun ardından Konyaspor üst üste 3., son 7 maçında ise 6. beraberliğini aldı ve 44 puanla sezonu 7. sırada tamamladı. Üst üste 8 maç kazanamayan Akhisarspor ise, 27 puanla ligin son sırasında kalarak lige veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Regattin'in ceza sahası içerisinde yaptığı sert vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırdı.

17. dakikada Manu'nun ortası sonrası Barbosa'nın bekletmeden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

19. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Hurtado'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Halil Yeral'da kaldı.

75. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içerisinde pasında topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

76. dakikada Milosevic'in uzaktan sert şutunda kaleci Halil Yeral topu güçlükle kornere çeldi.

80. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içerisinde topuk pasında, Jonsson'un gelişine vuruşunda topu kaleci Halil Yeral kornere çeldi.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kapluhan, Utku Tunavelioğlu
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay (Dk. 87 Mücahit Can Akçay), Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hurtado (Dk. 56 Fofana), Milosevic, Yatabare (Dk. 67 Jahovic)
Akhisarspor: Halil Yeral, Vrsajevic, Rotman, Musa Nizam, Kadir Keleş, Eray Ataseven (Dk. 72 Ali Kaan Güneren), Aykut Çeviker (Dk. 90 1 Doğukan Nelik), Zeki Yavru, Regattin, Barbosa (Dk. 87 Gökmen Aydoğdu), Manu
Sarı kartlar: Dk. 49 Uğur Demirok, Dk. 61 Fofana (Atiker Konyaspor)

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