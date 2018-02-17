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17.02.2018 - 15:14 |

Konyaspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cuma günü deplasmanda yapacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Konyaspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı
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Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenmanda, Beşiktaş maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İki gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

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