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30.04.2019 - 13:14 |

Konyaspor, Alanyaspor hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Konyaspor, Alanyaspor hazırlıklarına başladı
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Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Galatasaray maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından, pas çalışması ve minyatür kalede topla oyun ile idmanı sürdürdü.

Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

İdmana, tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Selim Ay ve Petar Filipovic katılmadı.

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