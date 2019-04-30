Konyaspor, Alanyaspor hazırlıklarına başladı

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Galatasaray maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından, pas çalışması ve minyatür kalede topla oyun ile idmanı sürdürdü.

Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

İdmana, tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Selim Ay ve Petar Filipovic katılmadı.