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25.07.2020 - 17:31 |

Konyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in son haftasında Alanyaspor deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor maçı kazanrak ligi 5. sırada tamamlamanın hesabını yapıyor. öte yandan Konyaspor ligde kalmayı garantiledi.

Konyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 3 puana uzanmak isteyen Alanyaspor, ligde kalmayı garantileyen Konyaspor'a konuk olacak.

Aytemiz Alanyaspor ise Türkiye Kupası finalinde çarşamba günü oynayacağı Trabzonspor maçının provasını yapacak. Galatasaray'ın Antalyaspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından Alanyaspor'a 5.'lik şansı doğdu. Erol Bulut'un öğrencileri, sahadan 3 puanla ayrılması halinde sezonu 5. sırada tamamlayacak.

Konyaspor - Alanyaspor maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak mücadeleyi, hakem Serkan Tokat yönetecek. beIN Connect'den naklen yayınlanacak.

Konyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda

Konyaspor - Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Milosevic, Ömer Ali

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Onur, Cisse

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