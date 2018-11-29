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29.11.2018 - 18:48 | | Tolga YANIK / KONYA (DHA) -

Konyaspor, Alanyaspor maçına hazır

Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, Alanyaspor maçına hazır
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Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Tatlıcak Tesisleri'nde yapılan antrenman çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Selim Ay ve Paolo Hurtado Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

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