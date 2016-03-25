Konyaspor, Ali Çamdal ve Ali Turan'la sözleşme imzaladı

Kulüp başkanı Ahmet Şan, idari binada düzenlenen imza töreninde, takımdaki başarılı gidişin ve istikrarın devam etmesi adına kadroda kalmalarını istedikleri oyunculardan Ali Çamdalı ve Ali Turan'ın sözleşmelerini ikişer yıl uzattıklarını söyledi.

Yeni sözleşmelerin her iki futbolcuya ve camiaya hayırlı olması temennisinde bulunan Şan, "Bu sezon hedefimizin üzerinde bir başarı yakalamak üzereyiz. Kalan 8 haftada inşallah bu başarı devam eder. Başarının mimarlarıyla istikrarın da devam etmesi için sözleşmelerimizi uzatıyoruz. İç transferde sözleşmelerini uzatacağımız birkaç isim daha var. Hem teknik heyetimizin hem de oyuncularımızın sözleşmelerini uzattık. Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını da bu şekilde yapmış oluyoruz." diye konuştu.

Şan, sezonu üçüncü sırada bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bu başarının kalıcı olacağına inanıyorum. Bugüne kadar bu başarıda emeği geçtiği için Ali Çamdalı'ya, Ali Turan'a ve takımdaki diğer oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Taraftarımızla, basınımızla, şehrimizin tüm idarecileriyle bu başarı sağlandı. İnşallah burada kalıcı olacağız."

"HİÇBİR KULÜBE BU KADAR BAĞLI KALMAMIŞTIM"

Torku Konyaspor'un takım kaptanı Ali Çamdalı ise istikrarın parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Yeşil-beyazlılarda üçüncü sezonunu tamamlamaya hazırlandığını anımsatan Çamdalı, "Buna inşallah 2 yıl daha ilave edeceğiz. Şahsım adına bir rekor olacak. Bir kulübe hiç bu kadar bağlı kalmamıştım. Burada kendimi bir aile içinde hissediyorum. İnşallah hep birlikte başarıdan başarıya koşarız." dedi.

Torku Konyasporlu futbolcu Ali Turan da takımda güzel bir aile ortamı bulunduğunu kaydetti.

Ligde konum itibarıyla iyi bir yerde olduklarını aktaran Ali Turan, "Takımımız, yönetimimiz ve hocamız gerçekten mükemmel bir Torku Konyaspor ortaya çıkarttılar. Bunun bir parçası olduğum için mutluyum. Saha içinde ve dışında güzel bir aile ortamımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Ali Çamdalı ve Ali Turan, ikişer yıllık sözleşmelere imza attı.