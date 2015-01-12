Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Konyaspor, Antalya'da hazırlıkları sürdürüyor!
12.01.2015 - 13:11 | | AA

Konyaspor, Antalya'da hazırlıkları sürdürüyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, devre arası hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü.

Konyaspor, Antalya'da hazırlıkları sürdürüyor!
ABONE OL

Konakladığı otelin sahasında teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yağmur altında yapılan antrenmana Rumen futbolcu Ciprian Marica katılmadı.

Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, gruplara ayrılarak dönüşümlü olarak saha etrafına kurulan istasyonlarda koordinasyon çalıştı. İdman, top kontrolüne dayalı pas çalışmasıyla sona erdi.

Torku Konyaspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber