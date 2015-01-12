12.01.2015 - 13:11 | | AA
Konyaspor, Antalya'da hazırlıkları sürdürüyor!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, devre arası hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü.
Konakladığı otelin sahasında teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yağmur altında yapılan antrenmana Rumen futbolcu Ciprian Marica katılmadı.
Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, gruplara ayrılarak dönüşümlü olarak saha etrafına kurulan istasyonlarda koordinasyon çalıştı. İdman, top kontrolüne dayalı pas çalışmasıyla sona erdi.
Torku Konyaspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.