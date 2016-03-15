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15.03.2016 - 12:27 | | KONYA (AA)

Konyaspor, Başakşehir maçına kilitlendi

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Baydar, "Medipol Başakşehir karşısında alacağımız galibiyetle çıkışımızı devam ettireceğimiz konusunda teknik heyet ve oyuncularımıza güvenimiz tam" dedi.

Konyaspor, Başakşehir maçına kilitlendi
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Medipol Başakşehir karşısında alacakları galibiyetle sezonun ikinci yarısında yakaladıkları çıkışı sürdüreceklerine inandıklarını söyledi.

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı sonuçların takımı ligin zirvesine yaklaştırdığını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında üçüncülük için çekiştikleri Medipol Başakşehir ile iç sahada zorlu bir maça çıkacaklarını vurgulayan Baydar, "Medipol Başakşehir karşısında alacağımız galibiyetle çıkışımızı devam ettireceğimiz konusunda teknik heyet ve oyuncularımıza güvenimiz tam. Taraftarlarımızın da bu önemli ve kritik maçta takımımızı yalnız bırakmayacağına, tribünleri dolduracağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Her zamankinden daha sağlam yere basıyoruz"

Ligde üst üste 4 maç kazandıklarını anımsatan Baydar, şöyle devam etti: "25. hafta itibarıyla ligde üçüncü sıradayız ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz ama henüz her şey bitmiş değil. Ayaklarımızı her zamankinden daha sağlam şekilde yere basıyoruz. Geldiğimiz nokta ve bulunduğumuz sıralama, dikkatlerin her zamankinden daha fazla üzerimize çevrilmesine neden oluyor. Bunu düşünerek, kalan haftaları da en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyorum."

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