Konyaspor Başakşehir'e hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.