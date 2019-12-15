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15.12.2019 - 14:26 | | KONYA (AA)

Konyaspor Başakşehir'e hazır

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor Başakşehir'e hazır
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

 

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