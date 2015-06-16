Konyaspor Başkanı: Mert Günok'la ilgilenmiyoruz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un başkanı Ahmet Şan, başarı noktasında basamakları birer birer çıkmak istediklerini belirterek, "Ana hedefimiz Spor Toto Süper Lig'de kalıcı olmak" dedi.

Şan, Bera Otel'de düzenlenen 2014-2015 sezonu değerlendirme toplantısında, geçen sezon ligi 8. sırada bitirdiklerini ancak hedefledikleri puanı tutturamadıklarını söyledi.

Ligin 7. haftasından itibaren teknik direktör Aykut Kocaman ve ekibiyle anlaştıklarını ifade eden Şan, 2015-2016 sezonunda da Aykut Kocaman ile yola devam edeceklerini dile getirdi.

Şan, borç yapısından dolayı çalışmalarda biraz daha dikkatli davrandıklarını vurgulayarak, "Başarı noktasında da basamakları birer birer çıkmak istiyoruz. Ana hedefimiz Spor Toto Süper Lig'de kalıcı olmak. Taraftarlar, sürekli daha iyiyi bekliyor. Uzun vadeli hedeflerimiz, Anadolu kulübü olarak Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmak. Bunun altyapısını hazırlıyoruz" diye konuştu.



"Avrupa'ya hazırız"

Bir basın mensubunun "Avrupa'ya gitmeye hazır mısınız" sorusuna Şan, "Avrupa Ligi'ne katılmayı istiyoruz. Olursa inşallah, yönetim, takım ve taraftar olarak hazırız. UEFA'nın listeyi açıklaması halinde, hemen çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Şan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in, Süper Lig'in 21 takıma yükselmesiyle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine ise şunları söyledi: "21 kulübe kesinlikle karşıyım. Öyle bir şey mümkün değil. Böyle bir durum olsaydı, 3 Temmuz sürecinde bizim talebimiz daha haklı bir gerekçeydi. O zaman 'Torku Konyaspor, Kasımpaşa ve Bucaspor'u lige alın' derken hiç kimse kılını bile kıpırdatmadı. Hak ve adalet neyse o zaman tecelli etmesi lazımdı. Kusura bakmasınlar, Süper Lig'i 21 takıma çıkarmanın hiçbir sebebi yok."

"6 transfer yapacağız"

Kulüp futbol şube sorumlusu Selçuk Aksoy, sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Aykut Kocaman'ın yıldız transfer istemediğini ve takımı belli seviyede tutmanın doğru olacağını aktaran Aksoy, şöyle konuştu: "Aykut hoca, aykırı kişileri kadroda istemiyor. Düzeyleri yakın kişileri kadroda görmek istediğini söyledi. Takımın ana iskeletini korumayı amaçlamıştık. 2-3 futbolcu hariç de bunu başardık. Dış transferde de Alban Meha ve Dossa Junior'u aldık. Kaleci Serkan Kırıntılı ve gurbetçi bir oyuncu ile görüşüyoruz. İnşallah gurbetçi oyuncu bugün Konya'ya gelecek. Sol bek, orta saha ve kanat olmak üzere 6 transfer daha yaparak, transfer dönemini bitirmeyi hedefliyoruz. Gazetelerde Fenerbahçeli futbolcularla görüştüğümüz şeklindehaberler de çıkıyor. Fenerbahçeli hiçbir futbolcu ile görüşmüyoruz. En son kaleci Mert Günok ile ilgili haberler çıktı. Kendisiyle ilgilenmiyoruz."