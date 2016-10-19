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19.10.2016 - 16:56 | | İHA

Konyaspor, Braga maçından umutlu

Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe akşamı konuk edecekleri Braga maçı öncesinde umutlu konuştu.

Konyaspor, Braga maçından umutlu
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Erhan Gökmen yaptığı açıklamada, "Atiker Konyaspor'umuz tarihinde ilk defa Avrupa'da Konya'mızı ve Türkiye'yi temsil etme hakkını elde etti. Grubumuzda Avrupa Liglerinde daha önce defalarca bu mecrada mücadele eden deneyimli takımlarla eşleştik. Shakhtar gibi güçlü ve tecrübeli bir takıma karşı ortaya koyduğumuz mücadele otoriteler tarafından takdirle karşılandı. Gent deplasmanında ise özellikle ikinci yarıdaki mücadelemiz gelecek adına güçlü sinyaller verdi. Şimdi kendi saha ve seyircimiz önünde daha önce Avrupa'da birçok başarıya imza atmış Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacağız. Moral motivasyonu açısından iyi durumdayız" dedi.

“Stadyumdan başımız dik ayrılmak istiyoruz”

Portekiz temsilcisiyle oynayacakları maçın skor açısından her iki takım içinde son derece önem arz ettiğini dile getiren Gökmen, “Buradan elde edeceğimiz puan ya da puanlar gruptaki bütün dengeleri değiştirecek. O nedenle Braga karşısında tıpkı Shakhtar maçında olduğu gibi iyi mücadele ederek ve son dakikaya kadar vazgeçmeyerek hedeflediğimiz sonuca ulaşmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle bunu başaracak güçteyiz. Teknik kadromuza, futbolcularımıza, tribünlerdeki binlerce Konyaspor sevdalısına inanıyoruz. Braga saygı duyulacak bir ekip lakin perşembe gecesi Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndan başımız dik ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

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