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19.10.2016 - 19:20 | | AA

Konyaspor, Braga'ya hazır

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Portekiz temsilcisi Braga ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, Braga'ya hazır
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Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Portekiz temsilcisi Braga ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, daha sonra koordinasyon çalışması yaptı. İdmanın kapalı bölümünde ise Braga maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Atiker Konyaspor ile Braga yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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