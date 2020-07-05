05.07.2020 - 20:55 |
Konyaspor - Çaykur Rizespor (CANLI)
Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadele saat 21.00'de başladı.
Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadele saat 21.00'de başladı.
Bu maç öncesinde düşme hattında yer alan İttifak Holding Konyaspor'un 27, Çaykur Rizespor'un ise 29 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
İttifak Holding Konyaspor'un ilk 11'i: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Bajic
Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Tarık, Orhan, Talbi, Fernandes, Melnjak, Vetrih, Abdullah, Tunay, Boldrin, Samudio, Skoda