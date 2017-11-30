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30.11.2017 - 17:02 | | KONYA (AA)

Konyaspor çocukları sevindirdi

Yeşil-beyazlı kulüp, yaşları 6 ile 10 arasında değişen yaklaşık 300 çocuğa oyuncak, matara, şapka, atkı ve eldiven hediye etti.

Konyaspor çocukları sevindirdi
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Konyaspor Kulübü yaşları 6-10 arasında olan yaklaşık 300 çocuğu sevindirdi. Konyaspor Kulübü ve Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneğinin katkılarıyla, Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesinde geçici eğitim gören Iraklı, Suriyeli, Türkmen ve Afgan 300'ü aşkın çocuğa oyuncak, matara, şapka, atkı ve eldiven hediye edildi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğun olduğu her yerde Konyaspor adını yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

"Bir çocuk gülerse dünya güler" sloganıyla hareket ettiklerini belirten Yılmaz, "Bu tür etkinliklerle Konyaspor aidiyeti oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de 300 çocuğumuzun sevincine ortak olmak için buradayız. Değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza, sayın hocamıza, kaptanımıza, futbolcularımıza, derneğimize ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

Teknik direktör Mehmet Özdilek ise sosyal sorumluluk projelerinin kendisi için çok önemli olduğunu ve hayatta her zaman bu tür konulara değer verdiğini kaydetti.

Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği ve Konyaspor olarak böyle bir organizasyonun içerisinde bulunmaktan gurur duyduklarını dile getiren Özdilek, "Bugün farklı uyruklardan birçok çocuğumuzun bulunduğu bir ortamda bulunduk. Çocuklarla olmak ayrı bir farkındalık. Dolayısıyla böyle bir organizasyonda bulunmaktan son derece keyif aldık. Çocuğun olduğu her yerde varız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından yönetici ve futbolcular çocuklara hediyelerini verdi.

Programa katılan Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Baydar, teknik direktör Mehmet Özdilek, kaleci antrenörü Zafer Öger ile futbolcular, Ali Çamdalı, Selim Ay, Milosevic ve Fofana çocuklarla fotoğraf çektirdi.

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