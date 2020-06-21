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21.06.2020 - 20:53 |

Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (CANLI)

Süper Lig'in 28. haftasında zirve takibini sürdürmek isteyen Demir Grup Sivasspor deplasmanda küme düşme hattında bulunan İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı. Konyaspor 2-1 önede...

Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (CANLI)
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Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (CANLI)

Süper Lig'in 28. haftasında Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.

Konyaspor - Sivasspor: 2-1

GOL: 30' Kone (Sivasspor) 37' Skubic 44' Milosevic (Konyaspor)

Ligde 52 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Konyaspor'un 26 puanı var. Konyaspor ile Sivasspor arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan mücadele 2-0 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.

İLK  11'LER

Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fatih, Ziya, Yasin, Erdoğan, Kone

Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (CANLI)

Erdoğan Yeşilyurt 5 yıl daha Sivasspor'da!

 

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