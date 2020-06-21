Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (CANLI)
Süper Lig'in 28. haftasında zirve takibini sürdürmek isteyen Demir Grup Sivasspor deplasmanda küme düşme hattında bulunan İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı. Konyaspor 2-1 önede...
Süper Lig'in 28. haftasında Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.
Konyaspor - Sivasspor: 2-1
GOL: 30' Kone (Sivasspor) 37' Skubic 44' Milosevic (Konyaspor)
Ligde 52 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Konyaspor'un 26 puanı var. Konyaspor ile Sivasspor arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan mücadele 2-0 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.
İLK 11'LER
Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fatih, Ziya, Yasin, Erdoğan, Kone
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