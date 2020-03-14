Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Konya FB maçı hangi kanalda canlı yayıınlanacak, şifresiz mi? İlk 11'ler

Konyaspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 26. haftanın en kritik maçları arasında gösterilen zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...



KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Konyaspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak. Maçın şifresiz oynanıp oynanmamasıyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor.



İLK 11'LER



Konyaspor: (Muhtemel) Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic



Fenerbahçe: Harun; Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali; Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu; Mehmet Ekici, Zajc, Garry Rodrigues; Vedat Muriqi.





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