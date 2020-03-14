14.03.2020 - 18:14 |
Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Konya FB maçı hangi kanalda canlı yayıınlanacak, şifresiz mi? İlk 11'ler
Konyaspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Corona Virüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacağı açıklanan zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayıınlanacak, maç şifresiz mi? İşte hem bu soruların yanıtları hem de muhtemel 11'ler ve kadrolar...
Konyaspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 26. haftanın en kritik maçları arasında gösterilen zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...
KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Konyaspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak. Maçın şifresiz oynanıp oynanmamasıyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor.
İLK 11'LER
Konyaspor: (Muhtemel) Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic
Fenerbahçe: Harun; Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali; Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu; Mehmet Ekici, Zajc, Garry Rodrigues; Vedat Muriqi.
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