Konyaspor, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Fenerbahçe'yi Konya'dan eli boş göndermek istediklerini belirterek, "Sarı-lacivertlileri yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 haftadır puan kayıplarının sürdüğünü söyledi.

En son Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'a yenildiklerini anımsatan Baydar, deplasmandan puan alamadıkları için üzgün olduklarını ifade etti.

Baydar, en kısa sürede çıkışa geçmeyi istediklerini, bunu da Fenerbahçe karşısında yapmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu hafta evimizde Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz. Çok zor bir müsabaka bizi bekliyor. Konya, her takım için zor bir deplasman haline geldi. Fenerbahçe'nin de bu maçı kolay bir müsabaka olarak görmediğini biliyoruz. Fenerbahçe'yi buradan eli boş göndermek istiyoruz. Sarı-lacivertlileri yenerek, çıkışa geçmeyi hedefliyoruz. Alt sıralardan kurtulup, üst sıralara tırmanmak en temel amacımız. Takımımız hafta boyunca bu maç için hazırlanacak. Teknik ekibimize ve oyunculara güvenimiz tam."

Her müsabakada olduğu gibi bu maçta da taraftara iş düştüğünü aktaran Baydar, tüm taraftarı Torku Arena'ya Torku Konyaspor'u desteklemeye davet etti.