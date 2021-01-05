Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de son haftalarda peş peşe galibiyetlerin ardından zirve mücadelesi veren Galatasaray Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kalmıştı. Bu maç öncesinde çıktığı 5 maçtan galibiyet çıkaran Sarı Kırmızılı takım Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Mücadeleden 3 puan çıkarması halinde zirveye oturacak olan Galatasaray puanını 33'e yükseltecek. Peki Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Arda Kardeşler'in düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Özel ve Özgür Ertem yapacak

GALATASARAY SÜPER LİG'DE 3. SIRADA

Süper Lig'de geride kalan 16 haftada 1 haftayı bay geçen Galatasaray çıktığı 15 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyet alan Galatasaray 30 puan topladı ve ligde 3. sırada yer aldı.

Süper Lig'de 4. ve 5. haftada Kasımpaşa ve Alanyaspor'a mağlup olan Galatasaray, 12. haftada ise Karagümrük'e mağlup oldu.

KONYASPOR DÜŞME HATTININ 4 PUAN ÜSTÜNDE

Konyaspor geride kalan 16 haftada 15 müsabakaya çıkan Konyaspor çıktığı 15 maçtan 19 puan çıkardı. Geride kalan 15 müsabakadan 5 kez galip gelen Konyaspor 4 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. 6 müsabakadan ise mağlup ayrılan Konyaspor düşme hattının sadece 4 puan üstünde 12. sırada yer alıyor.

Galatasaray'da 7 futbolcu sakatlık ve cezaları nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları olan Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi edilen Omar Elabdellaoui kadroda yok.

Konyaspor ise sakatlıkları devam eden Ömer Ali, Miya, Alper, Adil, Anicic, Volkan, Hurtado ve Edouk'tan yoksun olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Shengelia, Hadziahmetovic, Jevtovic, Daci, Chikalleshi, Kravets.

Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Ömer, Oğulcan, Emre Akbaba, Diagne.