Konyaspor - Galatasaray maçına hakem kararları damga vurdu

Konyaspor - Galatasaray maçında hakem kararları rol oynadı. 39. dakikada ev sahibinin atağında sağ kanatta topla buluşan Skubic içeriye çevirdi, Daci’nin vuruşunda top ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı. Hakem Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel’in bayrağı üzerine golü vermezken, VAR odasındaki hakem Mete Kalkavan’ın tespitiyle gol geçerli sayıldı.

Cim-Bom’un 77. dakikadaki penaltısında da yine yardımcı hakem Ali Saygın Ögel’in kararı etkili oldu. Diagne’nin vurup Sehiç’in kurtardığı penaltıda kalecinin iki ayağının da çizgi dışında olduğu uyarısını yapan Ögel, penaltının tekrarlanmasını sağladı. Galatasaray’ın golcüsü Diagne bu kez affetmedi.