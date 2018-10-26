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26.10.2018 - 20:38 | | AA

Konyaspor, galibiyet hasretine son vermek istiyor

Konyaspor Kulübü Başkan Vekili Enes Ünlüer, cumartesi günü Medipol Başakşehir'i yenerek 3 haftalık galibiyet hasretine son vermek istediklerini söyledi.

Konyaspor, galibiyet hasretine son vermek istiyor
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Konyaspor Kulübü Başkan Vekili Enes Ünlüer, cumartesi günü Medipol Başakşehir'i yenerek 3 haftalık galibiyet hasretine son vermek istediklerini söyledi.

Ünlüer, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Cumartesi günü sahalarında Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını anımsattı.

Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini belirten Ünlüer, "Cumartesi günü oynayacağımız Başakşehir maçında galip gelerek, 3 haftalık galibiyet hasretimize son vereceğiz. Bu maçı kazanarak, Rizespor deplasmanında elde ettiğimiz bir puanı daha kıymetli hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Taraftarlarının yüzünü güldürmek istediklerini vurgulayan Ünlüer, şunları kaydetti: "Rize deplasmanına gelerek hem oyuncularımızı hem de bizleri gururlandıran taraftarlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Taraftarlarımızdan yarın oynanacak maçta da aynı desteği bekliyor, takımımıza gönül veren taraftarlarımızın tribünleri doldurmalarını istiyoruz. Taraftarlarımızın 90 dakika boyunca vereceği destekle bu maçı kazanacağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah hem iyi futbol hem de iyi bir sonuçla bu karşılaşmayı tamamlayarak, önümüzdeki maçlara daha öz güvenli çıkacağız."

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