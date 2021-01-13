13.01.2021 - 15:09 |
Konyaspor-Gaziantep FK (CANLI)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda İttifak Holding Konyaspor kendi evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Günün ilk maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 15.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.
İLK 11'LER:
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Anicic, Ömer Ali, Ali, Eduok, Musa Çağıran, İsmail, Bytyqi, Dacı
GAZİANTEP FK: Çağlar, Papy, Kubilay Aktaş, Tosca, Olkowski, Güray Vural, Morais, Furkan Soyalp, Enver Cenk, Mirallas, Andre Felipe