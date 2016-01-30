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30.01.2016 - 12:03 | | Konya (İHA)

Konyaspor genç kaleci Emre Selen ile anlaştı

Torku Konyaspor, PTT 1. Lig ekiplerinden Alima Yeni Malatyaspor’un 21 yaşındaki kalecisi Emre Selen ile anlaşmaya vardı.

Konyaspor genç kaleci Emre Selen ile anlaştı
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Portekizli kaleci Mario Felgueiras ile yollarını ayıran Torku Konyaspor kaleye takviye gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, PTT 1. Lig takımlarından Alima Yeni Malatyaspor’un 21 yaşındaki kalecisi Emre Selen’i transfer etti.

Futbola Adana Demirspor altyapısında başlayan Emre Selen, daha sonra 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak A2 takım kadrosuna dahil edildi ve 2011-2012 sezonunun yaz transfer döneminde as takıma takviye olarak alındı. Bu sezonun başında Alima Yeni Malatyaspor’a transfer olan Emre Selen, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 maç forma giyebildi.

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