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20.02.2020 - 10:04 | | DHA

Konyaspor gol yollarındaki sıkıntısını çözemiyor

İttifak Holding Konyaspor, 22 haftası geride kalan Süper Lig'de attığı 17 golle en az gol atan takım oldu.

Konyaspor gol yollarındaki sıkıntısını çözemiyor

Süper Ligde Konyaspor, 22 hafta sonunda topladığı 20 puanla düşme hattının hemen üzerinde 15nci sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılarda bu sezon en büyük sıkıntı ise gol yollarında istikrasızlık olarak göze çarpıyor. Geride kalan 22 haftada, attığı 17 golle bu alanda lig sıralamasında en gol atan takım konumunda.

THURAM DA ÇARE OLAMADI

Sezon başında eski golcüsü Riad Bajic'i kadrosuna katan yeşil beyazlılar, 25 yaşındaki Bosna Hersekli golcüden de istediği verimi alamadı. Bu sezon 18i Süper Lig, 1i de Türkiye Kupaso olmak üzere 19 maçta görev alan Bosna Hersekli golcü, rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabildi. Gol yollarındaki sıkıntını gidermek için devre arasında eski teknik direktör Aykut Kocamanın raporu doğrultusunda Brezilyalı santrfor Rogerio Thuram ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Ancak 28 yaşındaki golcü oyuncu da Süper Ligde görev aldığı 4 maçta takımını gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

EN GOLCÜ MİYA

Yeşil-beyazlıların bu sezon en golcü futbolcusu ise sezon başında takıma dahil edilen Ugandalı oyuncu Farouk Miya oldu. Miya, bu sezon 19'u lig, 1'i kupa olmak üzere 20 maçta forma giyerken 5 gol atıp, 1 de asist yaptı. 8 farklı oyuncusundan gol katkısı alan Konyasporda gol dağılımı ise şöyle: Miya 5, Milosevic 3, Ömer Ali Şahiner 2, Jevtovic 2, Shengelia 1, Erdon Daci 1, Jens Jonsson 1, Bajic 1. Yeşil-beyazlıların 1 golünü de Fenerbahçe karşılaşmasında Serdar Aziz kendi kalesine attı.

Konyaspor gol yollarındaki sıkıntısını çözemiyor

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