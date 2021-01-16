Konyaspor - Göztepe: 2-3

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin inişli çıkışlı takımlarından İttifak Holding Konyaspor, 6 haftadır ligde galip gelemeyen Göztepe'yi ağırladı.

Mücadelenin 17. dakikasında Mihojevic'le 1-0 öne geçen Göztepe, 30. dakikada yeni transfer Zulj ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı da bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Konya ekibi Cikalleshi'yle 54'te skoru 2-1 yaptı. Fakat Zulj yine sahneye çıkarak 58. dakikada takımını 3-1 öne geçirdi. Konyaspor 62. dakikada Hadziahmetovic'le bir gol bulsa da kalan dakikalarda başka olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf konuk ekip Göztepe oldu.

Bu sonuçla Göztepe puanını 22'ye yükseltirken, Konyaspor da 22 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 19. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Göztepe maçının ilk yarısı, konuk ekibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

17. dakikada Göztepe öne geçti. Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Mihojevic, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

26. dakikada Göztepe savunmasından dönen topla ceza yayı içinde buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesiyle üstten kornere gitti.

30. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye'nin ceza sahası içinden pasına hareketlenen Zulj'un vuruşu sonrası kale direğine de çarpan top ağlara gitti: 0-2.

33. dakikada Shengelia'nın sağ kanattan ceza sahasına ortası sonrası Jevtovic'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında kaleci İrfan Can Eğribayat, kendi kafasına çarparak kaleye yönelen topu çizgide kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

53. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasına yakın noktadan çektiği sert şutta top kaleci İrfan Can Eğribayat'ın kucağında kaldı.

55. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Bytyqi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-2.

58. dakikada konuk ekip farkı tekrar 2'ye çıkardı. Halil Akbunar, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içinde Zulj ile buluşturdu. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

62. dakikada Konyaspor farkı tekrar bire indirdi. Skubic'in pasıyla ceza sahası dışında topa buluşan Hadziahmetovic'in sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta top ağlarla buluştu: 2-3.

70. dakikada Bytyqi'nin kullandığı serbest vuruşta top, az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşma, konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Fırat Aydınus, Alpaslan Dedeş, Kemal Yılmaz

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Anicic (Dk. 60 Musa Çağıran), Abdülkerim Bardakçı, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Diomande (Dk. 46 Bytyqi), Shengelia (Dk. 46 Milosevic), Hadziahmetovic, Cikalleshi, Kravets

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Zulj (Dk. 84 Napoleoni), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 84 Kubilay Sönmez), Halil Akbunar (Dk. 90 1 Kerim Alıcı), Tripic (Dk. 77 Atınç Nukan), Cherif Ndiaye (Dk. 90 1 Ideye)

Goler: Dk. 17 Mihojevic, Dk. 30 ve 58 Zulj (Göztepe), Dk. 55 Cikalleshi, Dk. 62 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 71 İrfan Can Eğribayat (Göztepe), Dk. 83 Ömer Ali Şahiner, Dk. 89 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)

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