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08.12.2017 - 13:03 |

Konyaspor, hazırlıklara ara vermedi

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı Kardemir Karabükspor ile maçın hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, hazırlıklara ara vermedi
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Atiker Konyaspor, 1-1 berabere sona eren UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçının ardından sabah saatlerinde özel uçakla Konya’ya geldi.

Yeşil-beyazlılar, Süper Lig 15. haftasında Karabükspor ile 11 Aralık Pazartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda Vitoria Guimares maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise bisikletle ısınma ile başlayan antrenmanı CORE ısınma ve bisiklet çalışması ile tamamladı.

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