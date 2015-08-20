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20.08.2015 - 13:45 | | Burkay Çelebioğlu / KONYA (İHA)

Konyaspor, Holmen için F.Bahçe'den haber bekliyor

Torku Konyaspor, transfer etmek istediği İsveçli orta saha oyuncusu Samuel Holmen için Fenerbahçe’den haber bekliyor.

Konyaspor, Holmen için F.Bahçe'den haber bekliyor
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Torku Konyaspor Sportif Direktörü Murat Erdoğan, Holmen için girişimlerde bulunduklarını belirterek, “Şu anda Fenerbahçe’den haber bekliyoruz. Holmen bize gelmeyi çok istiyor. Aykut Kocaman ile beraber çalışmayı çok istediğini söyledi” diye konuştu.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu Samuel Holmen geçen sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 35 maçta 5 gol kaydetti ve 1 asist yaptı.

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