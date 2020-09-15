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15.09.2020 - 09:52 | | KONYA, (DHA)

Konyaspor, İsmail Kartal ile lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor

İttifak Holding Konyaspor'da takımın başına getirilen teknik direktör İsmail Kartal, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.

Konyaspor, İsmail Kartal ile lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor
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Yeşil-beyazlı kulüp teknik direktör Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından İsmail Kartal ile 2 yıllığına anlaştı. Kartal, Konyaspor ile ilk antrenmanına dün akşam çıktı. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasını bay geçen ve ikinci haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak yeşil-beyazlılar maçın hazırlıklarına yeni teknik patron İsmail Kartal yönetiminde başladı.

Antrenman öncesi oyuncularla toplantı yapan deneyimli çalıştırıcı, takım olarak iyi konsantre olup sezona güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Kartal, futbolcularına güvendiğini belirtti. İsmail Kartal'ın konuşmasının ardından koşu ve core ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ve toplu oyunla devam etti.

Konyaspor, İsmail Kartal ile lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor

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