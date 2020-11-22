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22.11.2020 - 15:47 |

Konyaspor - Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Konyaspor - Kasımpaşa (CANLI)
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Süper Lig'de 9. hafta heyecanı Konyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde 12 puanla 8. sırada yer alan Kasımpaşa, 9 puanla 12. sırada bulunan Konyaspor'a konuk oluyor.

Kasımpaşa'da yeni teknik direktör İrfan Buz'un ilk maçında Konyaspor'un teknik direktörü İsmail Kartal'ı karşı karşıya getirecek olan karşılaşmanın hakemi Yasin Kol. beIN Sports'ta ekrana gelecek olan karşılaşmayı Skorer'den canlı olarak anbean takip edebilirsiniz.

Konyaspor - Kasımpaşa (CANLI)

İLK 11'LER

KONYASPOR: Eray, Guilherme, A. Kerim, Adil, Skubic, Alper, Jevtovic, Miya, Milosevic, Cikalleshi, Kravets

KASIMPAŞA: Ramazan, Ahmet, Sadiku, Brecka, Daddadi, Tirpan, Hadergjonaj, Aytaç, Varga, Anıl, Carius

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Kasımpaşa'yı konuk ettiği son Süper Lig maçında rakibiyle 0-0 berabere kalan Konyaspor, daha önceki beş karşılaşmayı en az ikişer gol atarak kazanmıştı.

Konyaspor'a rakip olduğu son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Kasımpaşa, tek galibiyetini Ekim 2017'de sahasında aldı.

Süper Lig'de çıktığı son sekiz iç saha maçında da gol sevinci yaşayan Konyaspor daha uzun bir seriyi en son Ekim 2016'da yakalamıştı.

Konyaspor - Kasımpaşa (CANLI)

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