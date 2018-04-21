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21.04.2018 - 17:49 | | Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

Konyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

Atiker Konyaspor, yarın sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, Kasımpaşa maçına hazır
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Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana dünkü antrenmanda sakatlanan ve yapılan kontrollerinin ardından Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek olan Ömer Ali Şahiner katılmadı. Isınma ve 8'e 2 ile başlayan antrenman el topu ve reaksiyon-sürat çalışması ile devam etti. Antrenman duran top çalışması ile sona erdi.

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