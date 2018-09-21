Konyaspor, Kayserispor hazırlıklarını tamamladı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaKayserispor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Yeşil-beyazlılar, 5’e 2 ile devam eden idmanı, taktik çalışma ile sonlandırdı.